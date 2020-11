Era um negócio que se fazia quase diariamente. Os reclusos recebiam droga e telemóveis que eram colocados no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira por, pelo menos, quatro guardas prisionais. Apenas três chegam a julgamento (um deles morreu entretanto) e serão julgados com mais 12 arguidos - nove deles atualmente a cumprirem pena em diversos estabelecimentos prisionais do País.