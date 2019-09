Guardas prisionais prontos para mais greves

Terminou esta segunda-feira a greve dos guardas prisionais que teve início na sexta-feira. A paralisação decorreu sem grandes incidentes, à exceção dos noticiados peloNas cadeias de Lisboa, Montijo e Caldas da Rainha, os reclusos revoltaram-se no fim de semana contra a realização de plenários e a consequente anulação das visitas.Pelo menos um caixote do lixo foi incendiado. Está já prevista nova greve dos guardas a partir de sexta-feira e até segunda. E voltam a parar a 1 de outubro. Reclamam mais diálogo com a ministra da Justiça.