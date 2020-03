Guardas prisionais sem férias por tempo indeterminado

Os guardas prisionais estão impedidos de gozar férias por tempo indeterminado. Esta é uma das ordens principais que constam do documento do plano de contingência contra o Covid-19, assinado pelo diretor-geral dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, e que ontem à noite chegou a todas as prisões nacionais.

Por ordem do Ministério da Justiça, que tutela o sistema prisional, todos os guardas ficam obrigados a uma prontidão de serviço total. Para concretizar esta prontidão, Rómulo Mateus determinou que em cada turno de trabalho deve haver sempre um terço do efetivo de reserva. Ou seja, uma parte dos guardas escalados para trabalhar, devem aguardar em casa para intervir apenas em caso de necessidade. Em situação normal, todos os profissionais escalados para um turno, apresentam-se no estabelecimento prisional.

O comunicado de Rómulo Mateus dirige-se ainda aos guardas-prisionais que são casados com profissionais de saúde. Assim, em caso de necessidade de assistência a filhos ou familiares infetados com a doença, os guardas têm de repartir a quarentena (14 dias), com os respetivos conjugues.