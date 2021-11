Os guardas prisionais da cadeia de Lisboa negam as suspeitas lançadas pelos familiares e amigos de Danijoy Pontes, o recluso de 23 anos encontrado morto na cela a 15 de setembro. “Nem na cela, nem na roupa havia quaisquer vestígios de sangue!”, assegura o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Também desmente “qualquer questão de pendor racista” e afirmam que era “um rapaz pacato, de trato fácil e educado”. Lamentando a morte, o sindicato critica as manifestações com insultos e ataques infundados. A família acredita que o jovem foi assassinado, mas o MP arquivou o caso.