‘Guerra das boinas’ está a dividir Exército

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O ficiais e sargentos das tropas de elite do Exército (paraquedistas, comandos e operações especiais) vão ser proibidos de envergar as boinas de especialidade, símbolo do espírito de corpo que os caracteriza, quando vestirem o uniforme de representação (nº 1). A medida, aprovada em outubro no novo Regulamento de Uniformes de Exército, será implementada em breve (têm de usar o boné de pala) e gera a revolta ...