Guerra de irmãos com ataques a tiro leva três a julgamento

O grupo que em julho de 2020 atacou a tiro um carro no Laranjeiro, Almada, na sequência de uma guerra entre irmãos, vai ser julgado por tentativa de homicídio.De acordo com a acusação do Ministério Público do Seixal, um dos três arguidos planeou matar o irmão e “em março de 2020, encostou-lhe uma arma à boca, mas um terceiro agarrou o braço, levando-o a disparar noutra direção”.