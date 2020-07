Guerra de vizinhos leva PSP a droga

Uma chamada para uma “desavença entre vizinhos” num prédio da Penha de França levou a PSP de Lisboa à descoberta de três plantas de canábis escondidas no logradouro do edifício. O caso ocorreu no sábado, quando uma patrulha estava a efetuar diligências sobre a situação e um dos polícias reparou nos vasos.



A dona do espaço, uma mulher de 29 anos foi detida por posse e cultivo de estupefacientes e as plantas apreendidas. Foi libertada a seguir e o processo remetido ao Tribunal de Pequena Criminalidade de Lisboa.



