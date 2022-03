Guerra familiar acaba a tiro em shopping de Torres Vedras

Uma discussão entre famílias, no interior do Arena Shopping, em Torres Vedras, acabou numa troca de tiros já no exterior na tarde de segunda-feira.De acordo com populares, uma mulher foi atingida, mas segundo as autoridades não houve feridos. Os dois grupos tinham sido expulsos pelos seguranças do espaço e foi à saída e a partir de dois carros em andamento que se deu o tiroteio. Um dos carros foi encontrado abandonado numa localidade próxima.A GNR foi chamada, mas a investigação já está nas mãos da Polícia Judiciária. A videovigilância poderá ajudar a identificar os envolvidos.