Guerra política por enchente em concerto de Fafe

A enchente no concerto de Carlos Pires, no sábado, em Fafe, sem respeito pelo distanciamento entre os espetadores, abriu uma disputa política no concelho.

O PSD local critica a "falha grave na defesa da saúde pública" por parte da câmara (PS), liderada por um médico, e pede a intervenção do Ministério Público.





Já o PS recorda que a autarquia encerrou o espetáculo assim que teve conhecimento e lamenta " tentações e populismos pré-eleitorais".