Guia portuguesa ferida na tragédia da Madeira publica mensagem emotiva e não esquece Marcelo

Carlota Mendes Gomes afirma estar a recuperar de "mais uma cirurgia".

22:14

Carlota Mendes Gomes, a guia turística madeirense que seguia no autocarro que caiu de uma ribanceira no Caniço, voltou ao Facebook com uma mensagem de agradecimento emotiva.



A jovem afirma estar a recuperar de "mais uma cirurgia" e agradece toda a preocupação sobre o seu estado clínico. Numa publicação feita por volta das 21h00 desta terça-feira, Carlota agradece aos bombeiros, hospital, proteção civil e vários profissionais de saúde que a têm ajudado na sua recuperação.



Carlota não esquece ainda a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e de outros dirigentes políticos que não nomeou.



"Após mais uma cirurgia, e ainda a recuperar da mesma, agradeço todas as mensagens de preocupação sobre o meu estado clínico.



Queria fazer ressalva à equipa de bombeiros e proteção civil (que já tive hoje oportunidade de agradecer em privado) assim como aos restantes profissionais de saúde que tenho tido oportunidade de ir agradecendo dado manterem-se presentes na minha recuperação.



No Hospital obrigada a todos os profissionais de saúde desde o serviço de urgência, ao bloco operatório, aos cuidados intensivos, aos meus "anjos" dos cuidados intermédios e da Câmara Hiperbárica (que tornam os meus dias mais facéis). À ortopedia (intervenção primária) e cirurgia plástica que me operou ontem.



Quero ainda agradecer a amabilidade de ter sido visitada por diversos dirigentes políticos entre os quais o Professor Marcelo Rebelo de Sousa e no dia de hoje, pelo Dr. Miguel Albuquerque e pelo Dr. Pedro Calado. Grata pela vossa preocupação.



Peço desculpa por não conseguir nomear todos os que me tem vindo visitar e ainda muito importante obrigada família, amigos e família Travel One", lê-se na publicação.







Na tragédia que aconteceu na passada quarta-feira no Caniço, Madeira, morreram 29 pessoas.