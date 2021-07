O Ministério da Administração Interna revelou esta quinta-feira que o carro onde seguia Eduardo Cabrita e vitimou um trabalhador na A6 estava legal para poder circular, respondendo à dúvida colocada pelo presidente do PSD, Rui Rio."Para poder circular na via pública, a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP) emitiu uma guia para que o veículo possa circular válida até 13 de maio de 2023", esclareceu fonte do ministério.Rui Rio afirmou que o carro não estaria registado.