Guimarães acolhe força especial de bombeiros

Especialistas em análise de fogo e resgate em grande declive.

Por Manuel Jorge Bento | 09:54

A antiga escola de Candoso Santiago, em Guimarães, é o novo quartel general da Força Especial de Bombeiros (FEB) destacada para reforçar o combate a incêndios florestais, nos distritos de Braga, Viana do Castelo e ainda Vila Real. Inclui 25 operacionais disponíveis em permanência, com o objetivo de apoiar as corporações locais de bombeiros e o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.



"Esta é uma força especial e profissional, com várias valências nas áreas da Proteção Civil e com a missão fundamental no que é a salvaguarda de tudo o que está relacionado com a vida humana e dos bens do País face a vários riscos. A Força Especial de Bombeiros liga-se muito aos incêndios, que é um ponto fulcral do seu trabalho, mas não é o único porque são especialistas e trabalham em várias áreas, nomeadamente com especialistas na análise do fogo, reconhecimento e outros riscos na área do salvamento em grande declive", indicou o coronel Duarte Costa, comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Já o município de Guimarães "mostrou disponibilidade em apoiar esta força especial, no sentido de reforçar a proteção das pessoas, em primeiro lugar, e também dos bens. É importante esta proximidade e reforço de segurança, quer para Guimarães, como para a região do Minho", referiu Domingos Bragança, presidente da câmara.



A equipa dará apoio operacional, num espírito de entreajuda e com o lema ‘Todos Somos Proteção Civil’, incluindo GNR, PSP, Cruz Vermelha e INEM, além das corporações de bombeiros voluntários, profissionais e sapadores, e o Exército.