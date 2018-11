Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guimarães quer premiar reciclagem com borlas

Sistema que permite pagar apenas o lixo que se produz aumentou reciclagem em 126%.

Por Liliana Rodrigues | 08:45

A Câmara de Guimarães quer implementar em toda a Cidade Berço o sistema de recolha de lixo seletiva em que o cidadão apenas paga pelos resíduos indiferenciados que produz.



O Sistema PAYT (Pay-As-You-Throw) já está a funcionar no centro histórico e em três anos os resultados são positivos: redução em 34% na recolha de resíduos indiferenciados e a taxa de reciclagem aumentou em 126%. Por isso, o empenho dos 81 utilizadores do sistema PAYT foi reconhecido e terão direito a um mês de tarifa totalmente gratuita.



O alargamento deste sistema pela cidade de Guimarães arranca em janeiro de 2019 e vai ser implementado de forma faseada durante três anos. Deverá abranger mais 23 ruas. "Esta decisão demonstra a determinação do município na sua opção pela sustentabilidade ambiental", sublinha Sofia Ferreira, vereadora do Ambiente da Câmara de Guimarães.



"A tarifa passa a estar indexada ao número de sacos de lixo utilizados, pelo que cada utilizador paga consoante a quantidade que produzir. Como a recolha dos materiais recicláveis é gratuita, quanto mais reciclar menos paga", sublinha a autarquia em comunicado.



No início do verão, serão entregues sacos gratuitos a todos os utilizadores da cidade para procederem à separação de resíduos, sem custos, e em setembro terá início o tarifário PAYT associado à compra do saco.



"Será possível uma poupança a rondar os 50% em comparação com o tarifário atual na fatura da água, através de uma relação direta entre o pagamento e a produção de resíduos indiferenciados, incrementando a recolha seletiva", sublinha a mesma nota.