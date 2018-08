Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guimarães recupera património da UNESCO

Proprietários de imóveis podem recorrer a financiamento e redução de impostos.

Por Manuel Jorge Bento | 09:00

Ocentro histórico de Guimarães, incluindo a área classificada como Património Cultural da Humanidade da UNESCO, é uma zona da cidade que a autarquia pretende recuperar. Por isso mesmo, foi ontem aprovada a criação de uma área de reabilitação urbana (ARU), que inclui um conjunto de benefícios fiscais para os proprietários que pretendam realizar obras nos seus edifícios.



O objetivo do município é permitir o acesso a instrumentos de apoio financeiro, com a ajuda de fundos comunitários, redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e até à redução da taxa de IVA para 6% em empreitadas de reabilitação. Os interessados podem, por exemplo, concorrer ao Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas, que foi criado no âmbito do programa Portugal 2020.



A ARU do centro histórico inclui a rua Francisco Agra, avenida General Humberto Delgado e o quarteirão da rua de Santo António, rua Gil Vicente e rua Paio Galvão. Já a ARU do centro da cidade, que se prolonga desde a rua D. João I até à zona de Couros, incluirá também as zonas das Hortas e da Cruz de Pedra.



"Estas medidas revelam a importância na afirmação do processo da reabilitação urbana, podem ser indutoras e alavancar a reabilitação urbana nas suas envolventes, acrescentando valor urbano ao território atual", indicou a autarquia, liderada por Domingos Bragança, em comunicado.



A proposta de criação da nova área de reabilitação urbana no centro histórico foi aprovada ontem, em reunião do executivo da Câmara de Guimarães. O documento terá ainda de ser submetido à aprovação da assembleia municipal para depois poder entrar em vigor, a breve prazo.