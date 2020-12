Guru pedófilo teve templo budista em Loulé

O líder de um culto religioso budista, que chegou a ter um templo na zona de Loulé, no Algarve, desde os anos 90 e até 2012, foi condenado, na Bélgica, a cinco anos de prisão, com pena suspensa, por abusos físicos e sexuais a menores.O processo, que está a ser investigado desde 1997, chegou ao fim na semana passada no Tribunal de Liége, segundo a comunicação social belga. Várias dezenas de crianças, algumas delas portuguesas, acusaram o guru Robert Spatz, de 76 anos, líder da seita OKC (Ogyen Kunzang Chöling) que tinha instalações ainda em França, Bélgica e Espanha. Foi nestes locais, onde ficava sozinho com os menores durante largos espaços de tempo, que aconteceram os abusos.Spatz, com nacionalidade belga, não marcou presença nas sessões do julgamento. Durante os 23 anos do decorrer do processo foi acusado ainda de crimes económicos, como lavagem de dinheiro, extorsão e falsificação.