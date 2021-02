No final do ano passado existiam 2298 chefes na PSP. A grande maioria (1876) estão na base da carreira - posto de chefe - e aguardando em alguns casos por promoção há mais de 30 anos.





teve acesso a dados do controlo de efetivos da Direção-Nacional da PSP. O documento mostra que a categoria de chefe-principal, intermédia na carreira, conta com 267 operacionais e na de chefe-coordenador, a mais recente e que encabeça a carreira, estão 155 elementos.Carlos Meireles, presidente do Sindicato de Chefes. Fonte da PSP diz que “a progressão depende do estatuto”, considerando que “a carreira de chefe na PSP é estruturante”.