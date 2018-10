Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Há 523 casas afetadas pelos incêndios ainda por construir

Mais de metade das famílias no Centro continua sem habitação um ano depois.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:36

Um ano depois dos incêndios de outubro de 2017 faltam ainda entregar 523 casas de primeira habitação na zona Centro do País. Mais de metade das famílias continua sem casa.



"O programa de apoio tem 836 habitações aprovadas, que envolvem cerca de 60 milhões de euros. Neste momento estão concluídas 313", disse esta quarta-feira Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.



Ana Abrunhosa entregou esta quarta-feira a chave de uma das quatro primeiras habitações que ficaram destruídas, na freguesia de Serrazes, em São Pedro do Sul.



António Santos de 85 anos e Maria do Céu, de 80, que ali residiam aquando dos incêndios do ano passado não estiveram presentes, pois mudaram-se para casa de um dos filhos, na Alemanha. Quem recebeu a chave da habitação - que custou cerca de 64 mil euros - foi o amigo João Reis, de 53 anos.



"Eles saíram logo do País e eu tratei de todo o processo, que foi demorado. Mas agora estão felizes e desejosos para regressarem e verem a casa", explicou o vizinho.



A burocracia é, segundo Ana Abrunhosa, um dos maiores entraves para o avanço das empreitadas. E a culpa , adianta, é dos deputados da Assembleia da República. "Porque é que não alteraram a legislação e, por exemplo, não nos aliviaram do visto do Tribunal de Contas?", questionou a responsável.



Para o presidente da câmara, Vítor Figueiredo, "o mais importante é que a reconstrução das casas fique bem feita".