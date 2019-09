"Há gasóleo na área de serviço": Cantor David Antunes e companhia fazem festa em Santarém

O cantor David Antunes e alguns amigos gravaram um vídeo divertido onde mostram a alegria que é encontrar uma área de serviço em Santarém com gasóleo.Com um trompete como som ambiente, o grupo celebrou a descoberta.A publicação, feita na rede social Facebook, conta já com perto de seis mil partilhas e tem rendido muitas gargalhadas."15 litros", "é para atestar" e "é uma festa" foram as hashtags usadas.