"Há guetos e focos de insegurança na cidade do Porto", diz Rui Moreira

"Há guetos e focos de insegurança na cidade do Porto. Estamos a permitir que os mais novos se habituem a ver a mãe evitar ir à janela por medo." O alerta foi de Rui Moreira, nas cerimónias do 152ª aniversário do comando da PSP do Porto.O presidente da Câmara do Porto referiu-se às questões da criminalidade, elogiou o trabalho da PSP mas vincou as consequências de alguma impunidade. "Estamos a permitir que os mais novos olhem para alguém que trafica e tem um carro de alta cilindrada e seja esse alguém que vê como exemplo", referiu o autarca, acrescentando que "o estado não se pode esquecer das suas responsabilidades"."Temos de olhar para questões de iluminação, acessos, para um conjunto de fatores urbanísticos que ajudam a resolver comportamentos desviantes. Temos de garantir o sentimento de segurança na população", afirmou a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto.No entanto, a governante garantiu a eficácia da PSP. "Este trabalho significa que o Comando do Porto, a Direção Nacional da PSP e a Câmara estão a resolver os problemas", disse Isabel Oneto.A secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, Isabel Oneto, presidiu às cerimónias do aniversário do Comando metropolitano da PSP do Porto. O diretor nacional da instituição, Luís Farinha, e o presidente da autarquia portuense, Rui Moreira, presidiram às cerimónias protocolares.A PSP do Porto realizou, no ano passado, mais de sete mil operações policiais, apreendeu duas mil e duzentas armas e concretizou mais de quatro mil e trezentas detenções.