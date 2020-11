"Sentimo-nos mais seguros ao vermos os militares da GNR na nossa aldeia. Ajudam a defender-nos e são uma companhia”, disse ao CM António Ferreira, de 83 anos, durante a operação Censos Sénior, numa aldeia do distrito de Viseu, escondida por entre as curvas da serra de Montemuro. António mora com a mulher, mas na localidade vivem, ao todo, 20 pessoas. Destas, dez têm mais de 80 anos.