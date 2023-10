Um dos suspeitos da morte de Pedro Queiroz, o pianista espancado até à morte, revelou às autoridades que, pelo menos, mais um homem e uma mulher assistiram ao homicídio do músico e nada fizeram para o ajudar ou para impedir as agressões violentas.



Na altura do crime, a Polícia Judiciária deteve quatro suspeitos, três homens de 27, 46 e 47 anos e uma mulher de 45 anos, mas, ao que apurou o CM, pode haver mais duas pessoas envolvidas.









