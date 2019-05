Há mais peões a morrerem nas estradas portuguesas

Continua a subir este ano, pelo terceiro consecutivo, o número de peões mortos nas estradas.De acordo com dados da PSP, a que oteve acesso, nos primeiros quatro meses do ano foram registadas oito vítimas mortais (mais 2 que em igual período de 2018), 79 feridos graves (mais 5) e 1132 ligeiros (mais 39).A tendência será igual na área da GNR, que esta quinta-feira anunciou uma campanha para reduzir a sinistralidade. De acordo com a Pordata, entre 1985 e 2018 morreram 10 630 atropelados em Portugal.O ano passado morreram 100 peões em mais de 7300 atropelamentos.Numa média, três em cada quatro tinham mais de 50 anos de idade - o que é transversal às áreas da PSP (interior das principais cidades e vilas) e GNR (exterior das localidades). A PSP registou 3403 atropelamentos, com 30 mortos (mais 5 que em 2017), 228 feridos graves (menos 2) e 3415 leves (mais 4).Já a GNR anunciou esta quinta-feira que registou em 2018 "3950 atropelamentos, que provocaram 70 vítimas mortais e 202 feridos graves, o que representa um aumento de 11% no número de vítimas graves relativamente ao ano anterior".A GNR e a Infraestruturas de Portugal celebraram ontem um protocolo para a campanha "Vamos Refletir", para reduzir a sinistralidade "em crianças, idosos e ciclistas". Vão ocorrer ações de sensibilização ao longo do ano nas estradas, escolas, centros de dia e eventos.É pedido que essas pessoas tenham "comportamentos seguros" e usem "equipamentos refletores". Já os condutores devem "proteger os utilizadores mais vulneráveis".Entre 1 de janeiro e 7 de maio morreram 158 pessoas nas estradas portuguesas (mais 11 que em igual período de 2018), anunciou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Houve 643 feridos graves (mais 53).