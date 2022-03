"Há pessoas que nascem para servir": Marcelo elogia PSP morto à pancada em Lisboa durante visita aos pais

O Presidente da República deslocou-se esta noite de terça-feira para visitar a família de Fábio Guerra, o agente da PSP que não resistiu às graves lesões cerebrais que sofreu depois de ser brutalmente agredido à porta de uma discoteca no passado sábado."Há pessoas que nascem para servir os outros e ele era um desses exemplos", disse Marcelo Rebelo de Sousa.Está neste momento a ser procurado mais um suspeito de envolvimento na morte do agente. Trata-se de um civil residente na margem sul, que as autoridades acreditam que poderá já ter saído do país.Em atualização