'Há sinais de crime': PSP investiga morte suspeita de idosa em Cascais

As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que uma mulher, com cerca de 80 anos, foi encontrada morta, ao início da tarde desta terça-feira, na sua habitação, em Cascais.



De acordo com fonte policial, "há sinais de crime", uma vez que o corpo estava envolto numa poça de sangue.

O cadáver foi encontrado pelas 15h15.



A PSP e os bombeiros foram chamados e neste momento aguarda-se a chegada da Polícia Judiciária.



Relatos de vizinhos da mulher dão conta de que o neto da vítima tinha um historial de violência contra a mesma e de desacatos no bairro, incluindo agressões com facas.