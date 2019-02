Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Habitação de madeira totalmente destruída pelo fogo em Valença

Vítima foi transportada para uma unidade de saúde por precaução.

12.02.19

Uma habitação de madeira ficou totalmente destruída pelo fogo, na noite desta segunda-feira, em Fontoura, Valença. Do incidente resultou um ferido ligeiro transportado para uma unidade de saúde por precaução.



A vitima apresentava sinais de ansiedade, avançou ao Correio da Manhã fonte do CDOS de Viana do Castelo.



O incêndio já estava dado como dominado cerca das 23h30 mas os meios mantinham-se no local.



Acorreram 24 operacionais e dez viaturas dos bombeiros e da GNR.



O alerta foi dado pelas 21h48.