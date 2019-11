Hacker Rui Pinto diz que PJ "blindou" acesso a dispositivos eletrónicos de dono da Doyen

Rui Pinto acusou esta segunda-feira, através de uma publicação feita na rede social Twitter, a Polícia Judiciária (PJ) de ter blindado o acesso aos dados constantes de uma cópia forense feita aos dispositivos eletrónicos de Nélio Lucas, algo que no seu entender inviabiliza o uso dos dados eventualmente descobertos contra o dono da Doyen. O 'hacker' utiliza a mesma publicação também para colocar em causa a eventual cooperação entre as autoridades portuguesas e espanholas, questionando se estes dados terão sido omitidos à polícia espanhola no âmbito da sua investigação.

"Em outubro de 2015 a Polícia Judiciária fez uma cópia forense aos dispositivos eletrónicos de Nélio Lucas, mas blindou-os para impossibilitar a sua utilização contra ele. E esta informação é ainda mais relevante pelo facto de Nélio Lucas e a Doyen Sports estarem a ser alvo de um processo-crime em Espanha por crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal, sendo previsível que nesses equipamentos existam elementos que poderiam ser muito importantes para robustecer a acusação, num processo que, como reconheceu o juiz José de La Mata, surgiu após as denúncias realizadas através da plataforma Football Leaks, e exigirá mecanismos de cooperação judiciária internacional, e análise de documentação abundante e complexa.

Numa altura em que se tornou por demais evidente o protecionismo das autoridades portuguesas para com a Doyen, falta saber se estas autoridades chegaram ao ponto de omitir estes dados à congénere espanhola..."Record