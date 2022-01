Hackers que atacaram Grupo Impresa dizem ter roubado informações do site do Parlamento

"Hoje hackeámos o site do Parlamento e tivemos acesso a aplicações da Microsoft e a uma grande quantidade de bases de dados que contém informação sensível do Governo relacionada com informações pessoais de políticos e de partidos políticos, muitos documentos, emails, passwords…"

Os hackers que atacaram o Grupo Impresa há um mês dizem ter roubado informação do site do Parlamento Português, em pleno dia de eleições legislativas.A informação foi avançada pelo jornal Expresso que refere que o site do Parlamento esteve em baixo durante cinco minutos. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.