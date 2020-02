"Havia sangue por toda a casa": Inspetor da PJ descreve cenário de homicídio de prostituta em Santarém

O inspetor da Polícia Judiciária (PJ) que chefiou a investigação do homicídio de Lúcia Oliveira, a prostituta assassinada num apartamento em Santarém, ficou impressionado com as marcas de violência que encontrou no local do crime. "Havia sangue espalhado por toda a casa", relatou esta quinta-feira o inspetor na primeira sessão do julgamento, no Tribunal de Santarém.O arguido, Yuren Teixeira, técnico de informática de 32 anos detido pela PJ três meses após o crime, optou por se remeter ao silêncio. O homem ouviu ainda o inspetor explicar que a PJ recolheu vestígios hemáticos que o ligam ao homicídio.Além do sangue da vítima, os inspetores encontraram manchas de sangue de uma outra pessoa no vidro de uma porta que foi partido para abrir o trinco, pelo lado de dentro.O investigador explicou que Lúcia Oliveira teria quatro telemóveis, sendo que um foi encontrado no apartamento de Yuren.