Haxixe apreendido em Faro podia valer dois milhões de euros

Os 30 fardos de haxixe apreendidos na sexta-feira, junto à ilha de Faro, podiam valer cerca de dois milhões de euros no mercado do tráfico. Tanto a embarcação como os suspeitos ainda não tinham sido localizados, ao final do dia de sábado, pela Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR.









As movimentações suspeitas, em plena luz do dia, levantaram algumas suspeições aos militares. Através do Sivicc (Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo), os guardas conseguiram localizar a embarcação, de sete a oito metros, que seguia em direção ao Sul da praia do Garrão. Durante a abordagem, a embarcação rumou à praia da ilha de Faro e os 30 fardos de haxixe que estavam a bordo foram atirados ao mar. Os suspeitos fugiram a alta velocidade e até ontem ainda não tinham sido localizados.

Esta é a segunda apreensão da UCC da GNR este ano na ria Formosa.