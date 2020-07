Héli caiu após colisão com linhas elétricas em Valongo

A colisão com linhas elétricas de alta tensão esteve na origem da queda de um helicóptero que combatia um incêndio, em Sobrado, Valongo, a 5 de setembro de 2019, causando a morte do piloto e único ocupante, Noel Ferreira, de 36 anos.





A conclusão já constava no relatório preliminar e foi esta terça-feira confirmada no documento final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidente com Aeronaves. Por isso mesmo, este organismo defende a fixação de “zonas interditas” a meios aéreos de combate aos fogos para evitar esses mesmos embates nas linhas elétricas que, segundo aquele documento, originaram 15 acidentes e três mortos na última década.