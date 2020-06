Héli de combate a fogos abastece junto a banhistas em Santa Maria da Feira

Os banhistas que se encontravam na praia fluvial da Mamoa, em Milheirós de Poiares, Santa Maria da Feira, no domingo à tarde, foram surpreendidos pelo reabastecimento de um helicóptero ligeiro de ataque inicial a incêndios. Cerca de 200 pessoas juntaram-se junto à margem do rio Ul, desrespeitando as indicações para manterem a distância social, de forma a assistirem à operação de enchimento do balde. De seguida, o helicóptero sobrevoou a praia, passando sobre os banhistas.O momento foi registado em vídeo e partilhado nas redes sociais. A operação recebeu críticas, precisamente na internet, nas quais o piloto é acusado de ter colocado os banhistas em perigo.O meio aéreo, um helicóptero ligeiro Écureuil A S350, estava mobilizado para o combate a um incêndio florestal na zona de Romariz, também no concelho de Santa Maria da Feira. Efetuou o reabastecimento naquele ponto apenas uma vez. Oquestionou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) sobre esta operação captada e se todas as regras do protocolo de segurança foram cumpridas. A ANEPC está a analisar o caso.