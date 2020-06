Helicóptero contra fogos abre guerra

O helicóptero para combate a fogos florestais na Madeira abriu uma guerra judicial entre as empresas que participaram no concurso público.Numa participação ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, a HTA acusa a HeliPortugal de falsas declarações, por ter omitido uma condenação por abuso de confiança fiscal, e o secretário regional de Saúde e Proteção Civil de um ato administrativo ilegal ao emitir um despacho em que desvalorizava essa condenação.Segundo o requerimento apresentado em tribunal, em que é pedida a nulidade do contrato por violação das regras comunitárias, a HeliPortugal prestou falsas declarações ao "omitir dolosamente" o Certificado de Registo Criminal quando tinha sido condenada, em sentença transitada em julgado a 19 de dezembro.Ainda assim, o secretário regional, Pedro Ramos, considerou "desproporcional" o afastamento da HeliPortugal e manteve o contrato.