Helicóptero de combate aos incêndios cai em Amares. Piloto não corre perigo de vida

Um helicóptero de combate aos incêndios caiu esta quinta-feira em Paranhos, Amares, Braga.



Segundo apurou o CM a aeronave despenhou-se durante os trabalhos de combate a um fogo na localidade de Louredo. O balde do helicóptero terá embatido numa linha alta tensão, provocando a queda.





encontra-se consciente, estando a ser avaliado pela equipa de socorro". Segundo apurou o CM, o piloto, que está encarcerado, não corre perigo de vida. As operações de resgate deverão prolongar-se pela noite dentro, uma vez que o local onde o helicóptero se despenhou é de acesso difícil. A aeronave só será retirada do local durante esta sexta-feira.





de indicativo operacional Hotel 60, estava "sedeado no Centro de Meios Aéreos de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, e pertencente ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais".