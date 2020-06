Helicóptero do INEM mantém-se em Viseu

Depois de anunciar que o helicóptero do INEM da região centro iria ser posicionado em Salemas, Loures, até ser encontrada uma solução definitiva para permitir a certificação do Heliporto de Santa Comba Dão como Base Permanente, O Instituto Nacional de Emergência Médica vem agora garantir que o ‘heli’, actualmente posicionado no Aeródromo Municipal de Viseu, "tem condições para permanecer na região".



Em comunicado, o INEM explica que "esta medida não se justificava por qualquer questão relacionada com o Aeródromo Municipal de Viseu, mas porque a empresa IFA, Aviation Training Center, iria iniciar a sua atividade, momento que tinha sido previamente definido como limite para que o helicóptero pudesse permanecer nas instalações da referida empresa".

Acontece que a empresa e a Câmara Municipal de Viseu chegaram a um entendimento que permite que o helicóptero possa permanecer temporariamente nas instalações da IFA.

Na comunicação feita, o INEM agradece o "empenho demonstrado para se encontrar uma solução de compromisso para manter o helicóptero do INEM a operar a partir da região centro do país, continuando-se a garantir todas as condições necessárias para o seu funcionamento".