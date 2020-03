Helicóptero do INEM voou demasiado baixo na tragédia de Valongo

O helicóptero do INEM que colidiu com uma torre de radiodifusão na serra de Santa Justa, em Valongo, em dezembro de 2018, causando a morte aos quatro ocupantes, voava "abaixo das altitudes mínimas" autorizadas, concluiu o relatório final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidente com Aeronaves e Ferroviários (GPIAAF)."A investigação determinou como causa mais provável a colisão da aeronave com a torre (...) devido a voo efetuado abaixo das altitudes mínimas previstas na regulamentação", lê-se no documento.O héli regressava à sua base de origem, em Macedo de Cavaleiros, após realizar "um transporte urgente" de uma doente para o Porto.O comandante, ao avaliar a meteorologia, decide aguardar por melhores condições e fazem uma pausa num estabelecimento próximo. Mas, às 18h35, descolam em direção ao heliporto de Baltar, Paredes, "para reabastecer". A fraca visibilidade terá levado a voo demasiado baixo."Os dados sugerem que nem sempre são respeitados os mínimos meteorológicos, como foi o caso do voo do acidente", diz o GPIAAF. A tragédia causou as mortes do piloto João Lima (56 anos), do copiloto Luís Rosindo (31), do médico Luís Vega (47) e da enfermeira Daniela Silva (34).Além da "violação" das regras de voo, o GPIAAF aponta outros fatores, como a operação em heliportos sem rádio ajudas, a falta de sinalização luminosa na torre e a falta de soluções de abastecimento.