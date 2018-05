Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Helicóptero silencioso fecha aeroporto em Espanha

Aeronave com russos, sem comunicações, não tinha plano de voo.

09:00

O helicóptero de registo português, com dois ocupantes russos, voava a baixa altitude em direção a Lisboa, após sair de Toledo, Espanha. Sem plano de voo, a aeronave foi intercetada por dois caças F-16. Apesar da insistência dos pilotos e controladores aéreos, nunca houve qualquer resposta. Um cenário que obrigou, por precaução, à suspensão por 15 minutos de aterragens e descolagens no Aeroporto Humberto Delgado.



"A aeronave cruzou a fronteira e não tinha qualquer plano de voo. Também nunca houve qualquer comunicação, pelo que fizemos levantar dois caças F-16 de Monte Real", explicou ao CM o tenente-coronel Costa, porta-voz da Força Aérea, referindo-se ao incidente do passado dia 5 e ontem divulgado pela agência Lusa. "Apesar da insistência, eles mantiveram-se em silêncio. Acabámos por escoltar a aeronave até ao seu destino", conta o responsável.



A aeronave acabou por aterrar num heliporto em Algés, altura em que o caso foi alertado às autoridades. "Os ocupantes terão sido identificados pela PSP, bem como o operador, e o caso deverá agora ser comunicado à Autoridade Nacional de Aviação Civil", disse ao CM fonte oficial deste organismo, adiantando ainda que houve uma clara violação das regras no ar.



A decisão de interromper a circulação de voos no aeroporto de Lisboa, entre as 15h16 e 15h31, foi da NAV Portugal, após esta ter sido alertada pela Força Aérea para esta situação. Um processo de averiguações foi entretanto aberto.