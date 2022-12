Cinco pessoas foram esta sexta-feira detidas pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de envolvimento no homicídio de Rui Silva, de 35 anos, que foi executado a tiro numa zona isolada em São Brás de Alportel, no Algarve.



Antes de ser encontrado morto, no início deste mês, o homem estava a ser procurado pelas autoridades após ter cortado a pulseira eletrónica que o mantinha em prisão domiciliária por furtos e roubos.









