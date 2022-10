Duas décadas após a morte de Lúcio Tomé Feteira, os herdeiros não conseguiram ainda localizar toda a alegada fortuna do milionário da Vieira de Leiria. Em tribunal, duas testemunhas indicaram valores muito diferentes para o património do empresário: Michel Canals, seu ex-gestor de conta na Suíça, disse que a fortuna de Tomé Feteira foi estimada entre 800 e 1000 milhões de euros, e António Marques, ex-conhecido do empresário e da filha, afirmou que o património dele valeria cerca de 40 milhões de euros.









