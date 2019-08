A divisão dos bens de uma herança deverá estar na origem de uma violenta discussão entre duas irmãs que ia acabando em tragédia, na terça-feira, quando uma das mulheres, com cerca de 50 anos, atacou a outra, de 57, com uma foice e um pau na cabeça, em Câmara de Lobos, na Madeira.A vítima foi transportada ao hospital pelos bombeiros com ferimentos.Segundo apurou o, o conflito entre as duas irmãs começou logo após a morte do pai.