Hermínio Loureiro acusado de pagar despesa de partido

Hermínio Loureiro, ex-presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, foi acusado, entre outros 67 arguidos - incluindo 10 autarcas e ex-autarcas , quatro clubes desportivos e respetivos presidentes-, no âmbito da operação Ajuste Secreto.Em causa estão crimes de corrupção, peculato, abuso de poder, participação económica em negócio e outros. O Ministério Público detetou, na Câmara de Oliveira de Azeméis, na altura PSD, o uso de fundos de maneio camarário para o pagamento mensal de 300 euros em despesas de uma sede concelhia de um partido político, bem como pagamento de almoços, jantares e gastos pessoais.O MP refere o "uso de influência de elementos do executivo camarário perante a direção do Instituto do Emprego e Formação Profissional para concretizar estágio profissional para os filhos de um simpatizante partidário" e ainda a viciação de procedimentos concursais.Entre 2010 e 2015 foram celebrados "sucessivos" contratos por ajuste direto "sempre a favor do mesmo beneficiário, para encobrir a violação das regras". Onão conseguiu falar com o ex-autarca.