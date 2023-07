Hernâni Antunes, empresário que é sócio de Armando Pereira e que está envolvido no que a Justiça considera ser um saque à Altice, está em fuga. Antunes não estava em casa quando se iniciaram as buscas, não esteve localizável durante toda a quinta-feira, esta sexta-feira foi dado como fugitivo. É procurado pelas autoridades em território nacional e no estrangeiro.









