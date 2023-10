Um enfermeiro, de 53 anos, que prestava serviço na Viatura Médica do Hospital de Vila Franca de Xira e na Força Aérea, e que tinha um passado ligado aos bombeiros, morreu no sábado depois de a moto que conduzia ter sido abalroada por um carro em despiste.O acidente que matou Paulo Rita ocorreu após a meia-noite, em Castanheira do Ribatejo, no acesso à A1.