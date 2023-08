Manuel da Ponte, o herói português esfaqueado quando tentava salvar as crianças atacadas com faca num parque em Annecy, no Sudeste de França, e baleado acidentalmente pela polícia, continua em choque com tudo o que viveu. "Queremos tentar esquecer e avançar. Os momentos foram dramáticos para nós e para a minha família toda", revelou Laurinda da Ponte, mulher do emigrante, de 72 anos.









Ver comentários