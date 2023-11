Herói salva homem no rio em Tavira

“Passei à hora exata no local exato. Ouvi o estrondo do choque dos barcos e depois puxei o homem que tinha sido projetado para a água e estava em paragem cardiorrespiratória, que consegui reverter”. Foi assim que Fábio Conceição, de 41 anos, voluntário da Cruz Vermelha em Tavira, relatou ao CM o salvamento de um tripulante que tinha caído de uma embarcação de recreio que acabara de colidir com outra, na foz do rio Gilão, em Tavira, na quinta-feira à noite. Os dois barcos tinham dois tripulantes cada.









Fábio seguia numa terceira embarcação e recusa ser considerado herói: “Qualquer pessoa na minha situação teria feito o mesmo. Mas sinto-me muito bem”, disse, lembrando que “estava muito escuro e foi necessária ajuda, com luz e também para içar o homem, bastante pesado”.

Fábio ajudou ainda a resgatar os restantes três tripulantes, que foram em segurança para terra. Um agente da Polícia Marítima (PM) de Tavira conseguiu parar a embarcação onde o ferido grave seguia e que ficara desgovernada. Os Bombeiros de Tavira apoiaram o socorro. A PM abriu um inquérito.