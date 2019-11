“Hoje vamos morrer aqui os dois queimados”: Homem ameaça e viola ex-mulher em Palmela

Quando chegou a casa após um dia de trabalho, em fevereiro último, no Pinhal Novo, Palmela, a mulher encontrou um forte cheiro a diluente e o ex-companheiro, de 58 anos, na cozinha, com uma faca numa mão e um isqueiro na outra.Foi agarrada, puxada e mandada despir. Como negou, teve o pescoço agarrado e ouviu a ameaça: "a minha vida sem ti não faz sentido… hoje vamos morrer aqui os dois queimados… eu mato-te, pego fogo à casa e de seguida mato-me."O homem acabou mais tarde detido pela PJ de Setúbal e está em preventiva. Foi agora acusado pelo Ministério Público de violação, violência doméstica e violação de domicílio.No dia seguinte à primeira agressão, encontrou o homem de novo em casa dela. Sentado no sofá, faca em punho: "mato-te e de seguida mato-me". Voltou a exigir que se despisse. Ela recusou e ele adormeceu no sofá ao lado da vítima. Quando ela ganhou coragem para se levantar e pedir ajuda, ele despertou , encostou-lhe a faca à perna e disse: "nem te atrevas."O homem acabou por sair a meio da tarde e a vítima ligou para o 112. A GNR foi ao local. De nada valeu. No dia seguinte, e quando ela se recusou a abrir-lhe a porta, o homem arrombou a janela da cozinha e entrou.Dois dias depois fez o mesmo, esperando-a na despensa de faca na mão. Obrigou-a a ir para o sofá e ordenou que ela se despisse. "De hoje não passa", exclamou. Arrastou-a para o quarto, atirou-a para cima da cama, pôs a faca na cómoda e violou a ex-mulher.