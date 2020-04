Holandês detido após furtar lancha de pilotos da barra do Porto de Lisboa e atirar-se ao rio

Um homem de 32 anos, que diz ser de nacionalidade holandesa, furtou a lancha dos pilotos da barra do Porto de Lisboa, que estava atracada junto à torre VTS, em Algés, Oeiras, soube o CM.

Após o alerta do pessoal de serviço à torre VTS, o homem foi perseguido por uma lancha de alta velocidade da Polícia Marítima , que tentou por várias vezes abalroar.

O homem acabou por se atirar ao rio, encalhando a lancha furtada junto ao Cais das Colunas, em frente ao Terreiro do Paço. Nadou para terra e acabou detido por elementos da Polícia Municipal de Lisboa, alertados pela Polícia Marítima.

Foi contactado o Ministério Público e o homem está neste momento nos calabouços da PSP de Lisboa, deverendo ser esta quarta-feira presente a tribunal.

A Polícia Marítima chegou a ativar a sua unidade de operações especiais, o GAT (Grupo de Ações Táticas), que não chegou a ser empregue com a detenção do homem, que alega ter chegado a Portugal no domingo.

A embarcação ficou encalhada entre o Cais das Colunas e o Cais do Sodré, estando a Administração do Porto de Lisboa, responsável pelos pilotos da barra, a desenvolver diligências para a retirar do local.