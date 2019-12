Homem abalroa carro da GNR e ingere droga antes de ser apanhado

Estava a ser seguido pela GNR por suspeitas de tráfico de droga e acabou por abalroar o carro patrulha, sábado à noite, no lugar de Ribeira, em Tropeços, Arouca.Nesse momento, ingeriu os estupefacientes, o que fez com que, depois, tenha entrado em paragem cardiorrespiratória. Foi socorrido pelo INEM e ficou internado no Hospital de Santa Maria da Feira, em estado grave.No acidente, um militar de 36 anos ficou ferido numa mão, foi assistido por bombeiros de Arouca e hospitalizado.O suspeito, que tem a carta de condução apreendida, tinha-se cruzado com a GNR junto ao posto de Vale de Cambra.