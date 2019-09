Depois de uma altercação que o próprio terá criado num bar no centro de Marco de Canaveses, um homem, de 51 anos, pegou na sua carrinha e lançou-se contra a esplanada do mesmo espaço. Apenas a rapidez dos clientes e proprietário na fuga evitaram o que poderia ter sido trágico.Tudo aconteceu pela 01h00 de sexta-feira. Ao que oapurou, o agressor começou por provocar uma discussão com clientes do Eleven e saiu decidido a não deixar as coisas por ali.Como vingança, e alegadamente alcoolizado, colocou-se ao volante da carrinha Renault e, em duas diferentes investidas, tentou atropelar as pessoas, acabando por destruir a esplanada, constituída por cadeiras e mesas de madeira, e ainda parte da fachada e do interior do bar."Só tivemos tempo de fugir e atirarmo-nos para o chão. Se não, ficávamos ali", contou aouma das pessoas que se encontrava naquele espaço, que fica muito próximo da Câmara Municipal do Marco.A GNR e o INEM foram chamados, mas, segundo a autoridade, não houve registo de feridos.O condutor recusou fazer o teste do balão, pelo que foi detido por desobediência, respondendo também pelos crimes de tentativa de agressão e injúrias a militar.Isto porque mesmo algemado e já no automóvel da Guarda, continuou em fúria, tendo até partido uma lâmpada do carro-patrulha em que era levado para o posto de Marco de Canaveses.Foi sexta-feira conduzido ao tribunal da cidade para primeiro interrogatório.A zona de bares de Marco de Canaveses fica nas imediações do edifício da Câmara Municipal. O espaço esta sexta-feira abalroado fica na rua Adriano José de Carvalho e Melo.Ainda que algemado, o homem continuou irrequieto e tornou complicada a viagem até ao posto da GNR de Marco de Canaveses. Com as pernas, conseguiu destruir uma lâmpada do interior do carro-patrulha.O incidente destruiu, por completo, a esplanada do Eleven Bar, ainda danificou a fachada do espaço e um pouco do interior, causando danos avultados no estabelecimento.