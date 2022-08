Homem abalroa mulher que o apanhou com a amante num motel em Cascais

Um homem de 27 anos foi detido pela PSP de Cascais por uma sucessão de agressões à namorada, de 31. Num dos episódios, foi apanhado pela vítima a sair com outra mulher do parque de estacionamento de um motel.Ele reagiu abalroando deliberadamente a viatura onde a vítima se encontrava - e, no dia seguinte, quando ela circulava na sua viatura na rua onde ele vive, este arremessou-lhe uma pedra na sua direção, atingindo de novo a viatura, provocando-lhe mais danos.De acordo com a PSP, o casal namorava desde 2019 mas não vivia junto. Ele foi sempre "violento e implicativo", iniciando discussões "sem motivo aparente, agredindo-a fisicamente e dirigindo-lhe expressões de cariz intimidatório e injurioso", situação que se vinha a agravar.Em março passado, o homem agrediu pelas costas a namorada numa discoteca em Lisboa. Um mês depois, no estacionamento da mesma discoteca, voltou a agredir a vítima, provocando-lhe diversos ferimentos que obrigaram a hospitalização.O detido foi presente ao Tribunal de Cascais e está em liberdade, proibido de contactar e obrigado a afastar-se da vítima.