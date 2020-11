O Tribunal de Santarém considerou não ter ficado provada uma relação direta entre as agressões do arguido, José Estorninho, e os ferimentos que levaram à morte do irmão, Carlos Estorninho, que, durante a contenda, bateu com a cabeça no pavimento e sofreu um traumatismo craniano que o deixou em coma profundo durante dois meses.



O homem que estava acusado de ter matado o próprio irmão numa briga na Chamusca, em setembro de 2018, foi esta segunda-feira absolvido de responsabilidades na morte.O Tribunal de Santarém considerou não ter ficado provada uma relação direta entre as agressões do arguido, José Estorninho, e os ferimentos que levaram à morte do irmão, Carlos Estorninho, que, durante a contenda, bateu com a cabeça no pavimento e sofreu um traumatismo craniano que o deixou em coma profundo durante dois meses.

“Penso que foi feita justiça, porque nunca tive intenção de matar ninguém, muito menos um irmão”, disse esta segunda-feira ao CM José Estorninho, no final da leitura do acórdão no Tribunal de Santarém.





O arguido respondeu por um crime de ofensa à integridade física agravada pelo resultado morte. Foi condenado apenas por ofensa à integridade física a uma pena de multa, no valor de 1150 euros.